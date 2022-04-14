В рамках фестиваля «Российская студенческая весна» прошел круглый стол на тему «Развитие своего собственного бизнеса»

Специалисты центра «Мой бизнес» рассказали о мерах поддержки в Сахалинской области и ответили на вопросы студентов.

— Для субъектов малого и среднего предпринимательства услуги нашего центра бесплатны, — рассказал руководитель бизнес-инкубатора центра «Мой бизнес» Егор Пахман. — Мы помогаем с подготовкой сувенирной продукции, арендой помещения и оборудования, оплатой проезда иностранных работников, консультируем по условиям экспорта товара.

Центр поддержки предпринимательства организует и проводит семинары, круглые столы, конференции, форумы, тренинги и мастер-классы для субъектов малого и среднего предпринимательства области.

— К нам приходят люди разных возрастов, — рассказала руководитель центра поддержки предпринимательства Ольга Николаева. – Обращаться за консультациями могут жители региона с 14 лет. Молодые люди чаще всего амбициозные, вдохновленные. Но их «запала» хватает ненадолго, и они закрывают бизнес.

Люди среднего возраста подходят к открытию своего дела вдумчиво. Возможно, слишком медленно. Однако выживаемость такого бизнеса выше.

Недавно центр «Мой бизнес» начал разрабатывать меры поддержки для предпринимателей до 20 лет. Но есть и государственные гранты для самозанятых любой возрастной группы. Так, в 2022 году появились три новых грантовых программы поддержки туристического бизнеса на общую сумму 3,5 млрд рублей.

— Я думаю, что в условиях кризиса, наоборот, увеличится число самозанятых, — считает Ольга Николаева. — У нас есть примеры, когда сахалинцы успешно ведут свое дело. Родион Онисковец из села Костромское Холмского района. Мужчина получил 20 млн рублей на открытие новой фермы. У его семейного бизнеса 25 коров. С открытием нового объекта он сможет увеличить поголовье до 48 дойных буренок.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Владимир Сафонов из Корсаковского района открыл кролиководческую ферму. С помощью центра он получил грант на развитие семейного бизнеса в размере 6 млн рублей.

В принципе почти любой желающий, имеющий серьезные намерения, сможет открыть свой бизнес, обратившись в центр «Мой бизнес» по адресу ул. Емельянова, 6, тел. 8-800-222-01-23.

Дарина Деревягина.