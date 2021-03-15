    Детям на радость. На территории области снимаются «ковидные» запреты

    С 15 марта в регионе отменяется требование о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает пресс-служба правительства области.

    Дети в возрасте до 18 лет вновь могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

    «Больше 32 тысяч сахалинцев и курильчан уже сделали прививки. Заболеваемость коронавирусом каждый день идет на спад. Благодаря этому у нас есть возможность постепенно возвращаться к привычной жизни.

    С сегодняшнего дня все сотрудники предприятий снова выйдут в офис и вернутся к более удобному режиму работы. А дети смогут самостоятельно бывать в торгово-развлекательных центрах», – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

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