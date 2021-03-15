Детям на радость. На территории области снимаются «ковидные» запреты

С 15 марта в регионе отменяется требование о переводе 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает пресс-служба правительства области.

Дети в возрасте до 18 лет вновь могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

«Больше 32 тысяч сахалинцев и курильчан уже сделали прививки. Заболеваемость коронавирусом каждый день идет на спад. Благодаря этому у нас есть возможность постепенно возвращаться к привычной жизни.

С сегодняшнего дня все сотрудники предприятий снова выйдут в офис и вернутся к более удобному режиму работы. А дети смогут самостоятельно бывать в торгово-развлекательных центрах», – сказал губернатор Валерий Лимаренко.