Моряки с сахалинского судна ощущают себя забытыми. Их судьбой занялась уже международная организация. Будет ли результат?

Уже почти полгода остается неясным будущее рыболовного судна «Арго», чьим владельцем является компания «Прайд» из областного центра. Приписано оно к порту Корсаков и по-прежнему находится в южнокорейском Пусане.

Началось все с того, что в январе с. г. «Арго» вышло из Корсакова, чтобы сдать в Корее краба и встать на ремонт. Некоторым членам экипажа было обещано, что они возвратятся в Россию на других судах компании. Кто-то собирался продолжать работу на том же судне. Но неожиданно все застопорилось: приписанное к корсаковскому порту плавсредство не ставили к причалу, отказывались обслуживать. До руководства «Прайда» дозвониться не удавалось. Причем не только членам экипажа, но и журналистам. Поэтому до сих пор непонятно – арестовано ли судно или же имеет право выйти в море.

Обо всем этом «Советский Сахалин» рассказывал в публикациях «Сахалинские пленники», «Долгий путь на берег» и «Страсти по «аргонавтам».

С той поры коренным образом ничего не изменилось.

–Руководство компании по-прежнему не отвечает, видимо, сменило номера телефонов, – рассказал один из членов экипажа матрос Павел Лукьянов. – Но, по крайней мере, мы теперь почти месяц стоим у причала.

Почти столько же времени на судне нет света, топливо приходится экономить. Питание добываем сами. Иногда еду привозит живущий в Корее племянник директора фирмы-владельца. Покупаем сами корейскую лапшу. Ну и огромное спасибо экипажам с российских судов – тоже помогают нам с продуктами.

Наши моряки с судна «Русский краб» (оно стоит рядом с нами у причала) перекинули к нам провод. Мы смогли подключить маленький холодильник. Больших запасов там не создашь, но в любом случае это лучше. Охранник в порту приносит воду. Это тоже большой плюс, ведь нам дальше территории порта выходить нельзя.

Команда «Арго» шутит, что находится в режиме берегового питания.

Сейчас на борту, по словам матроса, осталось шесть человек, остальные пятеро уехали за свой счет. Удовольствие это теперь дорогое – прямого сообщения Южной Кореи с нашей страной нет из-за введенных Западом санкций, добираться приходится через Ближний Восток и Москву.

Судя по всему, надлом произошел и в сознании капитана Максима Иванова – если раньше он держался в стороне и надеялся на благополучный исход, то недавно сам отправил рапорт в Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ. В нем он просит оказать содействие в разрешении ситуации: отсутствуют продукты и топливо, судно «Арго» обесточено, запасы воды на исходе. И самое главное – компания «Прайд» ни разу не выплачивала суточные, систематически задерживается зарплата.

Копия этого обращения есть в редакции.

Коренных изменений после отправки депеши спасателям, как свидетельствует Павел Лукьянов, не произошло. Правда, появилась слабая надежда – к решению проблемы сахалинского судна подключается южно-корейская организация ITF – международной федерации транспортных рабочих, которая защищает в том числе и права моряков.

– Недавно их представители были у нас, взяли показания, составили акты. Еще сфотографировали каюты, – рассказал Павел Лукьянов. – Говорили, что намереваются решать вопрос в суде. Назначили нам адвоката. Пояснили, что подготовка к процессу займет недели две-три.

Стоит напомнить, что экипаж судна и члены их семей с весны обращались в отечественные надзорные органы и профсоюзные организации.

Владимир ПАВЛОВ.

По теме:

1 апреля 2022 – Сахалинские пленники. На рейде пусанского порта «застряло» российское судно «Арго»

14 апреля 2022 – Долгий путь на берег. Судьба экипажа судна «Арго» остается неясной

12 мая 2022 – Страсти по «аргонавтам». Эпопея сахалинского судна «Арго», в Пусанском порту продолжается…

10 января 2022 – Судно-призрак? Китайский сухогруз стал достопримечательностью Холмска

19 апреля 2022 – Суровое «обаяние» шторма. Китайский сухогруз «Xing Yuan» стойко переносит удары морской стихии в акватории Холмска