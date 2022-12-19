В Сахалинской области в пилотном режиме заработали клиентские центры Социального фонда России.

Сахалинцы и курильчане все государственные услуги, входящие в компетенцию Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования, могут получить в объединенных офисах будущего Социального фонда России (СФР) в семи районах Сахалинской области. В пилотном режиме офисы работают по следующим адресам:

г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, 61;

пгт. Смирных, ул. Маяковского, 5;

г. Поронайск, ул. Комсомольская, 10;

г. Оха, ул. Советская, 31;

г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, 4;

г. Холмск, пл. Ленина, 5;

г. Невельск, ул. Рыбацкая, 117.

С 1 января 2023 года объединенные офисы Социального фонда России начнут оказывать услуги гражданам и страхователям во всех районах Сахалинской области по адресам нахождения нынешних клиентских служб ПФР, сообщила пресс-служба отделения ПФР по Сахалинской области.

Указ о создании Социального фонда России подписан в июле этого года. Фонд образован путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования и начнет работу с 1 января 2023 года.

Теперь все государственные услуги по социальному обеспечению будут предоставляться в режиме «одного окна». Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Татьяна Филипенко.