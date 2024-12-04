В резонансной истории об уничтожении браконьерами целого стада краснокнижных северных оленей в Охинском районе есть новости

Определением апелляционной инстанции – сахалинского областного суда – приговор суда первой инстанции, охинского городского суда, претерпел важные изменения. В частности, двое осужденных освобождены от назначенного наказания, а нанесенный ущерб, ранее оцененный более чем в 4,74 млн рублей, резко уменьшился до 780 тысяч рублей!

Приговор суда первой инстанции четверке участников того памятного кровопролития в тайге был вынесен в конце января нынешнего года. Региональное следственное управление тогда проинформировало о том, что собранные первым отделом по расследованию особо важных дел доказательства суд признал достаточными и вынес обвинительный приговор четверым жителям области в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механических транспортных средств, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба). Указан был в официальном сообщении и размер ущерба, нанесенного государству – на общую сумму более 4,7 миллиона рублей.

Три фигуранта, Алексей Василенко, Александр Смирнов и Николай Гродовский были приговорены к лишению свободы в колонии-поселении на сроки от 6 месяцев до 1 года, а четвертый, Артем Шишкин – к 6 месяцам лишения свободы условно. Помимо этого, каждому назначили наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов, хранением и ношением оружия на два года.

В дальнейшем последовали апелляции, активно заработали адвокаты. Областной суд учел смягчающие обстоятельства – явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба, полное признание вины, раскаяние, а также наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья.

У осужденного Василенко, например, есть малолетний ребенок, у дочери – заболевание. У Смирнова на иждивении два малолетних ребенка, а у Шишкина – сестра-инвалид. Областной суд исключил из резолютивной части приговора охинского суда указания на то, что Василенко и Смирнову сроки отбывания наказания исчисляются со дня вступления приговора в законную силу. Им зачли в срок отбывания наказания время запрета определенных действий (мера пресечения), в итоге оба освобождены от назначенных им наказаний.

Отменено решение о конфискации вещдока — снегохода, его судьбу решит новое судебное разбирательство.

С деталями можно ознакомиться на официальном сайте Сахалинского областного суда, пройдя по ссылке: https://oblsud–sah.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=9398844&case_uid=5a717dc7-96a4-40a4-a933-519eb978d695&delo_id=4&new=4#

Об этой истории, прозвучавшей на всю страну, «Советский Сахалин» рассказывал достаточно подробно. В феврале прошлого года у реки Дуна Охинского района браконьеры на снегоходах, вооруженные огнестрельным оружием, уничтожили не менее 26 особей северных оленей. Среди них было немало беременных самок. Разделанные туши преступники вывезли из тайги, оставив на месте преступления, залитом кровью, отрубленные головы северных оленей. Видео с ужасающими кадрами в соцсетях потрясли россиян.

– Куда ни поедешь, везде кровь, – комментирует за кадром очевидец. – Видно, загоняли табун, таскали животных тросом, подранка догнали и тоже убили…

По горячим следам «Советский Сахалин» обратился в разные инстанции, в том числе к заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Он, в свою очередь, обращался с депутатским запросом к руководителю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, который взял эту историю под личный контроль. Губернатор региона Валерий Лимаренко потребовал от полиции найти и наказать браконьеров. Преступники были найдены. Оставалось лишь дождаться приговора…

Николай ПИТЕРСКИЙ.

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