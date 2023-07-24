В России мигранты за первые полгода 2023 года совершили на территории страны более 22 тысяч преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД. Этот показатель на 6,3% выше прошлогоднего.

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