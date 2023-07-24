В России мигранты за первые полгода 2023 года совершили на территории страны более 22 тысяч преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД. Этот показатель на 6,3% выше прошлогоднего.

Четверым участникам февральской бойни предъявлено обвинение в незаконной охоте при отягчающих обстоятельствах, сообщило региональное следственное управление.
К отягчающим обстоятельствам в данном случае относятся: использование механических транспортных средств, отстрел краснокнижных животных, на которых...
«Кубок семь футов»
Сахалинские спортсменки Амалия Фёдорова и Мария Костина стали обладательницами медалей межрегиональных соревнований по парусному спорту «Кубок семь футов».
Состязания прошли во Владивостоке и...
Стенка на стенку
Сахалинские спортсмены успешно выступили на Международном культурно-спортивном фестивале «Яньцзи-Владивосток 2023», который проходил в китайском городе Яньцзи.
В ежегодном мероприятии приняли участие команды из...