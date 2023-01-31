В России пройдет эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченной продукции

С 1 февраля по 1 августа 2023 года планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В эксперименте будут участвовать: отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей; бутилированная питьевая и минеральная вода;

пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны:

курительный, жевательный и нюхательный табак; табак для кальяна; курительные смеси для кальяна, не содержащие табака; электронные системы нагревания табака.

Основная задача эксперимента – отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. Работа ведется по поручению Президента.