В России упростили регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы. Теперь авто можно будет использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Упрощённый порядок будет действовать до 1 февраля 2023 года.
Сентябрь 2011 года. В регионе проходит третий международный фестиваль военных духовых оркестров – знаковое культурное событие, которого ждали островитяне.
Музыканты Центрального военного оркестра министерства обороны...
В первых числах июля в администрации Холмска произошло вполне рядовое событие. Здесь в очередной раз обсудили судьбу бывшей гостиницы «Чайка».
О многострадальной судьбе этого четырехэтажного здания в центре города мы рассказывали в...