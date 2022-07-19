В России упростили регистрацию автомобилей, ввозимых из-за границы. Теперь авто можно будет использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Упрощённый порядок будет действовать до 1 февраля 2023 года.

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