В России за сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет. К уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности, говорится в законе

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