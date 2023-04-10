В Ростовской области 32 судьи и чиновники попали под подозрение ФСБ. Московские оперативники обыскали дома еще девяти ростовских судей, подозреваемых в участии в коррупционной схеме по вынесению «нужных» приговоров. В коррупционной схеме замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники.

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