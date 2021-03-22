В русле исторической правды. Документалистика против фальсификаций

Так сложилось, что в год 75-летия Великой Победы коллекция краеведческой литературы почти одновременно пополнилась двумя уникальными сборниками документов и материалов.

Первый – «Сахалинская область в годы Великой Отечественной войны 1943 – 1945» – подготовлен сотрудниками областного государственного исторического архива. Автор-составитель второго – «3 сентября – День Победы над Японией» – председатель регионального отделения Русского географического общества Сергей Пономарев.

На недавних презентациях оба издания получили высокие оценки рецензентов, историков, краеведов, ветеранов, а также представителя МИД в Сахалинской области Владимира Носова.

500-страничный труд работников архива о вкладе островитян в Великую Победу не имеет аналогов. Более полувека назад коллектив этого учреждения издавал часть документов по этой тематике. Несмотря на строгие ограничения по идеологическим и цензурным соображениям, коснувшиеся и этого издания, оно до сегодняшнего дня считалось важнейшим источником знаний об истории острова в годы военного лихолетья.

При подготовке нового сборника во время командировок в Москву и Хабаровск архивисты выявили огромный массив документов, с которых был снят гриф «секретно» и «совершенно секретно». Использование таких исторических документов позволило глубже и объективнее воспринимать события тех лет.

Вот что рассказала ответственный составитель сборника Марина Гридяева:

– Мы работали в семи архивах страны: трех федеральных, двух региональных (Хабаровского края и Сахалинской области) и двух районных (Охинского и Ногликского районов). Пересмотрели свыше 3 тысяч единиц хранения. А единица эта может быть объемом и в одну страницу, и в триста, и более. Такой пласт информации в одиночку не осилить. В коллективной работе самое живое участие принимали коллеги Ким Чан Ок, Алексей Ким, Наталья Кроча, Анна Исайкина, Елена Ясенева.

После тщательного отбора в сборник включено 208 документов. Они рассказывают о том, что происходило на острове в 1941 – 1945 годах и как наши земляки совершали трудовые подвиги. Собрано много материалов о строительстве, добыче ресурсов для армии, сборе вещей для фронтовиков. Тогда вся жизнь островитян была подчинена важнейшей цели – все для фронта, все для Победы. Уже на первых сахалинских митингах после объявления о начале войны прозвучали пророческие слова: «Враг будет разбит».

По словам Ким Чан Ок, показательны документы из так называемых «особых папок» фонда ЦК КПСС. В них – сведения о создании в области истребительных батальонов, о производстве боеприпасов и снятии с производства минометов, протоколы закрытых заседаний партбюро, постановления бюро обкома ВКП (б) с грифом «совершенно секретно».

Такие документы печатались на особых бланках с надписью в верхнем правом углу: «Подлежит возврату в трехдневный срок в особый сектор». Сбоку помета: «Товарищ, получающий конспиративный документ, не может ни передавать, ни знакомить с ним кого-либо, если нет на то специальной оговорки обкома ВКП(б). Делать выписки… категорически запрещается».

В новом сборнике пять глав с рассекреченными текстами, обширный научно-справочный аппарат, предисловие от составителей, исторический обзор, комментарии. Часть сведений о наиболее интересных и важных событиях, происходивших на территории области, городов, районов, сельсоветов, вошла в своего рода хронологическую ленту «Цифры и факты».

Основную документальную базу сборника составители дополнили публикациями из периодики тех лет, главным образом – из «Советского Сахалина». Несмотря на низкое качество печати, архивистам удалось воспроизвести в книге ряд газетных иллюстраций, запечатлевших трудовой подвиг сахалинцев во имя Победы.

По законам военного времени, не жалея сил, островитяне трудились на предприятиях нефтяной, угольной, рыбной, лесной, местной промышленности и кооперации, в сельском хозяйстве. И очень ценно, что архивисты включили в сборник материалы, дающие представление о том, как жили и выживали люди в те суровые годы. Как при карточной системе снабжения последним делились с фронтовиками, собирали средства в помощь фонду обороны.

– В архивах страны сосредоточена колоссальная коллекция документов военных лет, практически не использованная ни учеными, ни краеведами, ни общественностью, – сообщила Марина Гридяева. – Нам в наших изысканиях открылась только вершина айсберга. Есть необходимость продолжить начатую масштабную работу, чтобы создать комплекс тематических сборников по истории Дальнего Востока для сохранения бесценного документального наследия.

В сборнике документов и материалов «3 сентября – День Победы над Японией» Сергея Пономарева – более сотни подлинных документов. В них – вся история противостояния соседних государств, начиная с 1904 года, аргументы и контраргументы обеих сторон.

Рецензент сборника – советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор исторических наук Владимир Кикнадзе – отметил актуальность и научную ценность издания. А также то, что в книге убедительно показана принципиальная позиция ряда губернаторов области и 25-летняя деятельность Сахалинской областной думы, которые все эти годы добивались признания на федеральном уровне второго Дня Победы в России.

Книга, изданная на средства муниципального гранта-2020, при финансовой поддержке администрации Южно-Сахалинска, адресована широкому кругу читателей всех возрастов.

Людмила Николаева.