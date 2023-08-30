В Сахалинская области самые короткие сроки получения разрешений на строительство в ДФО

Об этом сообщили на межведомственном совещании, прошедшем под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя Генерального прокурора РФ Анатолия Разинкина.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока, и Арктики Алексей Чекунков, сроки получения разрешений на строительство стали меньше – в среднем по ДФО срок сократился на 9 дней до 74 дней (в среднем по России – 78 дней). Быстрее всего получить разрешение в Магаданской области – 47 дней. Сократились сроки подключения к электросетям –здесь лидирует Сахалинская область – 31 день, а самое длительное подключение в Еврейской автономной области – 118 дней. Значительно проще стало получать земельные участки в аренду и ставить на кадастровый учёт.

Общий срок получения в аренду земельного участка по ДФО сократился на 25 дней до 45 дней (в среднем по России – 45 дней) по постановке на кадастровый учёт – на 5 дней до 25 дней (в среднем по России – 25 дней).

— Сегодня подготовительный этап, связанный с получением разрешения на строительство, оформлением документации занимает столько же времени, сколько и сама стройка. Сокращение сроков прохождения документации, уменьшение количества документов создают значительный положительный эффект. Примером могут являться те изменения в законодательстве, которые применяются для восстановления освобождённых территорий. Уверен, что этот опыт можно использовать и на Дальнем Востоке. Длинная логистика, высокие цены снижают эффективность строительства, а улучшение проверочных мероприятий и регулирующих процедур может оказать положительное влияние на развитие строительства, – сказал Юрий Трутнев.

По итогам обсуждений он поручил Минвостокразвития России совместно с Минстроем России проработать дополнительные меры по стимулированию строительства на Дальнем Востоке.