В сахалинское лето. Свыше трех тысяч туристов воспользовались чартерной программой

В воскресенье в Южно-Сахалинском аэропорту приземлился очередной чартер из Москвы с туристами на борту. Всего в рамках реализации летней туристической программы за два месяца выполнено 10 авиарейсов.

3200 туристов воспользовались возможностью таким образом побывать на Сахалине.

Для туристов в рамках летней чартерной программы крупный федеральный туроператор TUI Россия разработал три экскурсионные программы в разном ценовом сегменте – «Лайт», «Стандарт» и «Макси». В пакеты включен перелет, трансфер до отеля, проживание в гостинице с завтраками, экскурсии по программе. Минимальная стоимость тура начиналась от 39 тысяч с человека при двухместном размещении.

Гостям предлагалось познакомиться с уникальными визитными карточками острова: мыс Великан, бухта Тихая, СПГ и другие.

– Это первая большая комплексная работа по приему чартеров у нас в регионе. В тандеме работали министерство туризма, министерство культуры и архивного дела, музеи, островные туроператоры, аэропорт Южно-Сахалинска, ТИЦ региона и городской культурно-туристический центр, администрация Южно-Сахалинска. Хочется выразить благодарность всем, кто был вовлечен в этот процесс на протяжении двух месяцев. Это наш первый большой общий опыт, благодаря которому смогут состояться будущие чартерные программы в наш регион, – отметила и. о. министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

– Программа была организована и выставлена на продажу в кратчайшие сроки: в начале июня стартовали переговоры о постановке чартеров, 3 июля первый рейс с туристами вылетел из Москвы в Южно-Сахалинск. Самолеты вместимостью 340 мест летали при 100-процентной загрузке. Впервые в рамках чартерной программы были сформированы туры в обратном направлении, сахалинцы получили возможность на чартерах прилететь в Москву, где им были переложены интересные и насыщенные программы. Эта практика будет продолжена, – рассказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

В числе прилетевших воскресным чартерным рейсом на Сахалин туристов – и туроператоры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, планируется запуск зимней чартерной программы. Локомотивом зимнего отдыха на острове станет лучший на Дальнем Востоке спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».