В Сахалинской области банки обнаружили пять фальшивых банкнот

В первом полугодии в банковской системе Сахалинской области были выявлены пять поддельных банкнот Банка России. Все фальшивые банкноты имели крупный номинал: три банкноты — 1000 рублей, две — 5000 рублей, сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского отделения Дальневосточного ГУ Банка России.

Отличить фальшивую банкноту от настоящей можно самостоятельно. Российские деньги обладают значительным числом защитных элементов, которые можно найти без использования специальных приборов: на просвет, на ощупь или при изменении угла зрения. Чтобы убедиться в подлинности банкноты, нужно проверить не менее трех защитных признаков.

Так, на всех российских банкнотах есть защитная нить. Чем выше номинал, тем она сложнее. Например, для пятитысячной банкноты модификации 2010 года используется особая защитная нить с кинетическим эффектом: при наклоне купюры цифры, обозначающие номинал, перемещаются относительно друг друга.

– В 2023 году Банк России выпустил в обращение модернизированную банкноту номиналом 5000 рублей. Среди защитных признаков обновленной пятитысячной — голографическая нить шириной 5,5 мм. При повороте банкноты на фрагментах металлизированной защитной нити число “5000” меняется на аббревиатуру “ЦБРФ”, — прокомментировал заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Сахалинской области Виталий Черкавский.

Обновленные банкноты поступают в оборот постепенно. Банкноты старого образца остаются законным средством платежа, и их не нужно специально обменивать на новые. И те и другие будут находиться в обращении параллельно. Признаки подлинности российских денег можно посмотреть на сайте регулятора либо в мобильном приложении «Банкноты Банка России».