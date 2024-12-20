В Сахалинской области действует одна из самых высоких в России региональных выплат для бойцов, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ

Президент Владимир Путин во время прямой линии анонсировал продолжение льготных ипотечных программ.

На Дальнем Востоке и в Арктике, а также на новых территориях сохранится льготная ипотека под 2%, а на территории всей России останутся гибкими условия семейных жилищных кредитов. Об это заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

В Сахалинской области с начала действия программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека» выдан 7 371 кредит на общую сумму более 40,9 млрд рублей, более 1700 кредитов – в текущем году, сообщила пресс-служба правительства региона. Так же для педагогов государственных образовательных учреждений и сотрудников государственных медицинских учреждений отменены требования о наличии 5-летнего стажа работы по профессии (в медицине или образовании) на момент получения кредита. Увеличена сумма доступного кредита до 9 млн рублей при приобретении объекта недвижимости площадью более 60 кв. м. Всего на территории Сахалинской области за текущий год выдано 2 722 кредита с государственной поддержкой на сумму свыше 17 млрд руб. В девяти районах островного региона ведется строительство жилья, доступного по льготным ипотечным программам.

Со второй половины 2024 программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» доступна для участников СВО. В регионе действует одна из самых высоких в России региональных выплат для бойцов, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ. С 1 сентября текущего года ее размер повышен до 1 миллиона рублей. Средства можно направить на первоначальный взнос и погашение жилищного кредита.

– По последним данным о желании воспользоваться льготной ипотекой заявили 780 участников СВО. 357 заявок в работе. 74 бойца уже оформили кредит. Также наши воины могут воспользоваться региональной материальной поддержкой для улучшения жилищных условий. В прошлом году ее получили 60 человек, в этом – 214, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Также президент отметил, что на всей территории России продолжит действовать программа «Семейная ипотека» по льготной ставке 6%.