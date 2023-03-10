В Сахалинской области ежегодно вводится по 500 тысяч квадратных метров жилья

Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Уюн парк» – масштабный проект, который объединит жилую застройку, социальные и инфраструктурные объекты, а также общественные пространства в северной части Южно-Сахалинска. Всего в рамках реализации проекта «Уюн парк» планируется возвести 300 тысяч квадратных метров жилья.

Также в период до 2024 года в областном центре планируется начать жилое строительства в новых микрорайонах «Горизонт», «Северная долина», «Радужный», которые обеспечат квартирами 28 тысяч человек. Комплексная застройка включит в себя всю необходимую инфраструктуру — 3 школы и 10 детских садов.

В нынешних условиях областные власти берут строительную сферу и вопросы помощи ей на особый контроль, поскольку она является не только одним крупнейших работодателей и налогоплательщиков, но и обеспечивает загрузку многих других отраслей, в числе которых – транспортная и промышленная.