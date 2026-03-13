В Сахалинской области готовятся к предстоящим нынешней осенью выборам в Госдуму

Единая Россия запустила процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы.

— Предварительное голосование — это очень удобный и понятный формат, который позволяет жителям Сахалинской области самостоятельно выбрать того кандидата от партии Единая Россия, кто будет представлять наши интересы в Единый день голосования в 2026 году. Электронное предварительное голосование — это самая безопасная и простая процедура. Мы проходили её не раз, и в этом году все жители островного региона смогут ей воспользоваться, — прокомментировал старт избирательной компании член Совета Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин. Он вошел в состав регионального оргкомитета партии Единая Россия, который будет следить за соблюдением равных условий на выборах для всех участников кампании.

Председателем оргкомитета назначен губернатор Валерий Лимаренко.

Заявиться в качестве претендента на участие в предварительном голосовании может любой житель области — член партии, сторонник партии или даже беспартийный. Но на момент утверждения кандидата на продвижение победитель предварительного голосования уже должен стать сторонником или членом партии.

Ряд преференций предусмотрен для

бойцов специальной военной операции. К отданным за них голосам будет прибавлено 25 процентов.

Как сообщила руководитель исполнительного комитета регионального отделения Единой России Ирина Киселева, голосование будет проходить с 25 по 31 мая в электронном формате на портале PG.ER.RU. Регистрация предусмотрена через „Госуслуги».

Документы от желающих принять участие в предварительной процедуре принимаются до 30 апреля.

Информацию по всем вопросам можно получить в региональном оргкомитете: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, офис 315. Телефон: 72-40-65.