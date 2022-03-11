В Сахалинской области намерены более чем в два раза снизить долю отходов, подлежащих захоронению

Губернатор Валерий Лимаренко подписал дорожную карту с российским экологическим оператором. Уже в апреле будут определены земельные участки под объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. В следующем году планируется подготовить проектно-сметную документацию и начать строительство объектов.

В режиме видеоконференции был утвержден план мероприятий по созданию в островном регионе объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Инвестиционный проект должен быть реализован с помощью механизма концессии. Партнерами проекта выступят ППК «Российский экологический оператор», АО «Газпромбанк» и АО «Ситиматик».

– Совместно с нашими стратегическими партнерами мы намерены принципиально решить вопрос по всем объектам обращения с твердыми коммунальными отходами на Сахалине и Курилах. Эта работа позволит навести порядок на островах, сделать экологическую ситуацию комфортной для жизни и благоприятной для сохранения здоровья сахалинцев и курильчан, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

С вводом новых объектов и поэтапным внедрением на островах раздельного сбора мусора ежегодно будет получено 39 тысяч тонн отходов, пригодных к переработке. Более 8 тысяч тонн мусора планируется термически обезвреживать, 76,5 тысяч тонн органической фракции ТКО – утилизировать. Это позволит более чем в два раза снизить долю ТКО, подлежащих захоронению в островном регионе.

– Хочу поблагодарить правительство Сахалинской области за ту работу, которая была оперативно проведена. Сахалинская область – один из первых регионов, с которым мы подписываем дорожную карту по объектам ТКО, – подчеркнул генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

– Сахалин – стратегический партнер для нас. Мы совместно реализуем ряд инвестиционных проектов, значимых для социально-экономического развития региона. Сфера обращения с коммунальными отходами важна для улучшения экологической ситуации и повышения качества жизни. Сахалин выступает передовым регионом, и в дальнейшем опыт будет масштабирован на субъекты страны, – отметил первый вице-президент АО «Газпромбанк» Роман Панов.

На встрече в режиме видеоконференции глава региона поднял также тему рекультивации свалок на островах. Сейчас готовится техническое задание на проект по рекультивации крупнейшей свалки в области, которая находится в Южно-Сахалинске. Российский экологический оператор готов оказывать содействие региону для получения финансирования в рамках федеральных проектов: «Чистая страна» и «Генеральная уборка», сообщает пресс-служба регионального правительства.