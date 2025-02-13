В Сахалинской области обновляют детские сады

В Сахалинской области разворачиваются работы по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий детских дошкольных учреждений. Выполняться они будут по региональным проектам «Яркое детство» и «Счастливое детство», национальному проекту «Семья». Масштаб предстоящих мероприятий оценил председатель правительства области Алексей Белик. Он посетил детский сад № 55 «Веснушка» в Южно-Сахалинске.

Затраты регионального и федерального бюджетов на обновление островных дошкольных учреждений в 2025 году составят более 760 млн рублей. Проект «Яркое детство» предусматривает проведение капитального ремонта здания детского сада № 1 «Солнышко» в Холмске, фасада детсада № 8 «Буратино» в Охе, систем отопления и электроосвещения в детском саду № 2 «Рябинка» в селе Горнозаводск Невельского района. В соответствии с проектом «Счастливое детство» будут благоустроены территории 15 дошкольных учреждений в 7 муниципальных образованиях. Также до конца года предстоит выполнить за счёт средств федерального и регионального бюджетов большой объём работ по национальному проекту «Семья». Это капитальный ремонт двух детских садов: № 8 «Сказка» в Аниве и № 55 «Веснушка» в Южно-Сахалинске. Последнему учреждению скоро исполнится 40 лет. Сегодня его посещают более 300 воспитанников.

Детский сад «Веснушка» регулярно занимает призовые места во всевозможных проектах и конкурсах, отметила пресс-служба правительства области. В учреждении реализуются различные проекты культурного и инновационного профиля. Например, благодаря наличию собственного мини-кванториума детям прививается интерес к робототехнике. В перечне детский сад № 11 «Ромашка» в Южно-Сахалинске и 3 объекта в Корсакове. Это детсады № 7 «Солнышко», № 8 и № 23 «Золотой петушок».

В 2026 году в Сахалинской области по национальному проекту будет отремонтировано ещё 4 дошкольных учреждения.

Анна БОДРОВА.