В Сахалинской области определят лучших потребителей среди бизнес-сообщества по версии энергетиков

Региональный этап федеральной акции «Надежный партнер» стартовал в семи филиалах ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в Группу РусГидро). Так, в Сахалинской области в ближайшее время энергетикам предстоит выбрать из 7 тыс. клиентовюридических лиц номинантов на звание лучших потребителей электроэнергии.

Акцию для поощрения самых ответственных и дисциплинированных потребителей электроэнергии проводят уже в восьмой раз. Клиенты будут разделены по пяти номинациям: промышленные, бюджетные, сельскохозяйственные, а также предприятия малого бизнеса и предприятия сферы ЖКХ. Критериями отбора победителей станут соблюдение сроков оплат, отсутствие выявленных фактов безучетного потребления, а также использование при взаимодействии с ПАО «ДЭК» Личного кабинета юридического лица и электронного документооборота.

Победители акции будут названы в феврале. Они войдут в рейтинг добросовестных потребителей региона. Акция «Надежный партнер» является традиционной для дальневосточных энергетиков и проводится ежегодно.

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