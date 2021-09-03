В Сахалинской области отмечают День воинской славы России

Торжественные мероприятия в Южно-Сахалинске прошли на площади Славы. Из-за антиковидных ограничительных мер они были не столь многочисленны и масштабны, как в предыдущие годы.

От имени губернатора сахалинцев и гостей области поздравил председатель областного правительства Алексей Белик.

– Именно на островной земле отгремели последние залпы той страшной войны. Благодаря героизму и мужеству советских воинов были освобождены Южный Сахалин и Курильские острова. Свои жизни здесь отдали 2 тысячи бойцов Красной Армии. Память о них должна жить вечно. Благодаря героям появилась Сахалинская область в ее современных границах. Дорогие ветераны, мы всегда будем благодарны вам. Вы стойко перенесли тяготы военного времени, строили на островах новые города и села, создавали производства. И мы будем продолжать ваше благородное дело. Будем хранить правду о войне, развивать экономику, внедрять новые проекты на благо людей, – сказал Алексей Белик.

Со словами поздравления с 76-ой годовщиной окончания Второй мировой войны выступил заместитель командира 68-го армейского корпуса по военно-политической работе, полковник Дмитрий Рожков.

– Самая страшная война в истории человечества, унесшая миллионы жизней, искалечившая человеческие судьбы, уничтожившая тысячи городов и сел, завершилась на Дальнем Востоке. Красная армия одержала победу над Японией, освободила Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова, города и порты Северной Кореи. Эти операции по праву называют одними из самых успешных за всю историю Второй мировой войны. Крайне важно помнить уроки войны, делать из них правильные выводы, тем более что еще живы люди, завоевавшие Победу. Уважаемые ветераны, труженики тыла, низкий поклон за ваш ратный и трудовой подвиг! – поблагодарил Дмитрий Рожков.

– Для каждого из нас, каждого патриота, человека, гражданина большой страны это важная точка Победы в самой кровопролитной войне прошлого века. И,зная все горести победы, мы можем твердо стоять на своей земле, гордиться своей историй и смотреть в будущее, – сказал депутат Государственной Думы РФ Георгий Карлов.

Церемония началась с возложения к Вечному огню цветов и венков от представителей власти, военнослужащих, духовенства, ветеранов. Торжественным маршем по площади Славы прошли парадные расчеты военнослужащих 68-го армейского корпуса, подразделений силовых структур, главного управления МЧС России по Сахалинской области. Играл военный оркестр.

Мероприятия в честь окончания Второй мировой войны состоялись на Итурупе и на Кунашире. По всей области проходят уроки мужества для юных сахалинцев и курильчан. В музейно-мемориальный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия – моя история» проводятся театрализованные экскурсии и тематические выставки. Праздник организовали также в городском парке Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.