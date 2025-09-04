В Сахалинской области отметили 80-ю годовщину Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В островном регионе 3 сентября праздновали 80-летие со дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Самые масштабные мероприятия прошли в Южно-Сахалинске.

На площади Славы в областной столице состоялась церемония возложения гирлянды и цветов к Вечному огню. В ней приняли участие представители органов власти, духовенства, военнослужащие, ветераны и жители города. Главным событием стал парад на площади Победы. К участникам торжества обратился губернатор Валерий Лимаренко.

— От всей души поздравляю вас с 80-летием Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны! Мы гордимся этой победой, героями Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций. Они поставили точку во Второй мировой войне, освободили острова, дали жизнь новому региону нашей страны – Сахалинской области. Мы с вами – наследники этих героев и никому не позволим переписать историю. Будем вечно хранить память о событиях тех лет, воспитывать на примере советских бойцов наших детей, внуков и правнуков. На острове Шумшу и в селе Рощино Смирныховского района созданы музеи под открытым небом. Они стали новыми символами нашей Победы. Дорогие ветераны, благодарю вас за ратный подвиг и трудовые заслуги. Вы заложили основу развития Сахалинской области, воспитали достойное молодое поколение. И сегодня наши ребята так же смело защищают Родину. Потому что долг, честь и правда превыше всего! Мы сильный и сплочённый народ. И так будет всегда! – сказал Валерий Лимаренко.

В парадном строю по площади Победы прошли расчёты офицеров, сержантов, солдат островных воинских частей, а также представители силовых ведомств. Отдельного внимания удостоились военнослужащие-женщины, ученики кадетской школы, кадетского класса УМВД России по Сахалинской области, курсанты УМЦ «Авангард» и центра «Воин», юнармейцы и казаки, сообщила пресс-служба правительства региона.

После марша парадных расчётов настала очередь боевой техники. По традиции механизированную колонну возглавили легендарная советская «Катюша», автомобили УАЗ Пикап, созданные на базе «Патриота». Зрители увидели также реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», береговые ракетные комплексы «Бастион».

Вечером на площади Победы состоялась военно-патриотическая праздничная программа, прогремел салют.

На заметку

В 2020 году 3 сентября впервые отпраздновали как День воинской славы России. Соответствующий закон был принят в Госдуме РФ по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, основанной на обращениях жителей региона.

Изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены Владимиром Путиным в июне 2023 года. Согласно документу, День воинской славы, который празднуется 3 сентября, получил двойное название: День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Ранее в нём фигурировала только вторая часть.

СПРАВКА

80 лет назад был разгромлен последний союзник нацистской Германии – милитаристская Япония. В 1945 году в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции Красная Армия героически освободила от японской оккупации северо-восточные территории Китая, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. В операциях по освобождению Сахалина и Курильских островов приняло участие около 26 тысяч офицеров и солдат Красной Армии против 109 тысяч солдат Императорской армии Японии. Всего 21 день потребовался советским бойцам и командирам, чтобы освободить родную землю. За подвиги, совершённые на островных землях, 14 советских воинов были удостоены звания Героев Советского Союза.