В Сахалинской области поддержат инвесторов

Правительство России, работая в постоянном контакте с региональными властями и институтами развития, принимает необходимые меры для содействия отечественному бизнесу. Особое внимание уделяется проектам резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток.

— Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели, инвестирующие в Дальний Восток, успешно реализовывали свои проекты, и готовы им в этом помогать, – отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В Сахалинской области для оперативного решения проблем инвесторов и защиты их прав создан инвестиционный комитет. Это структура является новым элементом регионального инвестиционного стандарта, утвержденного на федеральном уровне. Возглавил комитет губернатор Валерий Лимаренко. Теперь у тех, кто вкладывает средства в островную экономику, появилась возможность в досудебном порядке оперативно решить с руководством области возникающие проблемы.

Также у инвесторов могут появиться различные сложности, в том числе связанные с введенными санкциями. Чтобы не усугублять ситуацию, областные решили, что до конца текущего года соглашения с резидентами ТОР и Свободного порта Владивосток не будут расторгаться в случае нарушения сроков или иных обязательств.

Такой подход распространяется на всех резидентов преференциальных режимов. В первую очередь он касается предпринимателей, которые уже оформляют земельные участки, ведут проектно-изыскательские или строительно-монтажные работы, вводят в эксплуатацию объекты, но столкнулись с объективными сложностями, возникшими по независящим от резидентов причинам. Это может быть, например, продление сроков поставок оборудования, материалов, проблемы с привлечением финансирования, увеличение сроков выполнения работ.

По данным регионального министерства инвестиционной политики, сегодня в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток реализуются 94 проекта с использованием механизмов государственной поддержки. Общий объем инвестиций — 82,5 миллиарда рублей. Из них уже вложены 45,8 миллиарда. Из запланированных 6832 новых рабочих мест созданы 3630.