На совмещенной прямой линии и пресс-конференции Президент России Владимир Путин затронул вопросы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

– Вопрос демографии – один из ключевых для России и многих стран мира. В СССР достигался уровень 2% роста рождаемости. Мы достигали 1,7%, потом показатель упал до 1,41%. Это очень мало. Но в нашем положении находятся и другие страны – Финляндия, Норвегия. В Испании, Японии еще меньше. Нам нужно поднять коэффициент как минимум до 2,1%, – сказал Владимир Путин.

Глава государства назвал материнский капитал уникальным изобретением России, которого нет больше нигде в мире. Это одна из важнейших мер, нацеленных улучшение демографической ситуации.

– Кроме того, развивается система, связанная с медициной, материнством и детством. И будем дальше это все делать. Будем донастраивать этот инструмент дальше. Это очень важная вещь, – подчеркнул Президент.

В Сахалинской области поддержке семей с детьми уделяется огромное внимание, сообщила пресс-служба регионального правительства. Родители получают ежеквартальные, ежемесячные и единовременные выплаты.

Каждой семье, кроме федерального, выплачивается областной материнский капитал. При рождении первого ребенка его сумма составляет 150 тысяч рублей, при рождении второго и последующих – 250 тысяч. Дополнительно предоставляется единовременная выплата семьям, где на свет появился первый малыш, – около 55 тысяч рублей.

– Подводя итоги года, наш Президент Владимир Путин поднял важнейшую тему – демографическую. Мы в Сахалинской области на протяжении многих лет планомерно выстраиваем систему социальной защиты семей с детьми и делаем ее одной из лучших в России. Нередко люди боятся становиться родителями, пока не решен квартирный вопрос. Поэтому у нас предусмотрены выплаты на погашение ипотечного кредита, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

При рождении третьего ребенка семья получает право на единовременную выплату на погашение ипотеки – с этого года ее размер увеличен до 1 млн рублей. Самой востребованной и самой дорогостоящей на Дальнем Востоке мерой поддержки остается компенсация половины стоимости при покупке или строительстве жилья – до 2 млн рублей. Ей воспользовались уже свыше 3 тысяч многодетных семей. Важное условие – хотя бы один из родителей должен быть рожден на территории островного региона и проживать здесь не менее 10 лет или переехать и прожить на Сахалине или Курилах не менее 20 лет.

– Сахалинская область предпринимает значительные меры для повышения рождаемости, помощи семьям с детьми. Многодетные семьи всегда были у нас были в приоритете. Для семей с детьми действует около 50 мер соцподдержки. Поддержка при рождении первенца, ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей и многое другое. У нас помогают семьям, которые столкнулись с бесплодием. Женщины по квоте направляются на ЭКО, – прокомментировал депутат областной Думы Александр Понажев.

В зоне особого внимания – семьи с низкими доходами. Малоимущим сахалинцам и курильчанам возмещают расходы на детские коляски и товары для новорожденных, авансом перечисляют средства на путевки в детские лагеря, компенсируют затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей.

Оказывается ежегодная адресная помощь – до 128 тысяч рублей – семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо лечение за пределами региона. Действует также единовременная денежная выплата на приобретение жилья для семей с детьми-инвалидами.

– Демография – одно из самых главных направлений деятельности государства. Губернатор Валерий Лимаренко тоже называет этот вопрос в числе первоочередных. На Сахалине и Курилах в настоящее время фонд обязательного медицинского страхования Сахалинской области успешно реализует и оплачивает мужчинам и женщинам обследования репродуктивного здоровья. Кроме того, в ближайшее время появятся «проводники счастья». Это будут помощники, заботящиеся о беременных женщинах. Наша цель будет в том, чтобы помочь молодым девушкам успешно стать мамами. Под присмотром специалистов пройти беременность, роды и первые шаги жизни ребенка, – рассказала руководитель территориального фонда ОМС Сахалинской области Мария Ульянова.

– Президент четко обозначил, что сегодня первостепенная задача – повышение рождаемости. В вопросе демографии важны не только социальные льготы, но и медицина, забота о жизни и здоровье каждой женщины и каждого ребенка. У нас работает современный перинатальный центр. На Сахалине низкая младенческая смертность, по сравнению с другими регионами. При поддержке губернатора полтора года назад мы открыли новую гинекологию, отремонтировали операционные, поэтому женщины получают высококвалифицированную помощь, и есть сейчас большие планы по развитию женской консультации. Я думаю, это тоже поможет нашим беременным и не беременным еще пока женщинам, поможет сохранить каждого ребеночка и сделать так, чтобы беременность прошла очень хорошо, – сказал главный врач Сахалинской областной больницы Владимир Розумейко.

За подробной информацией о мерах поддержки можно обратиться в центр соцподдержки по месту жительства или в колл-центр: 8 (800) 201-00-99.