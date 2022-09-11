В Сахалинской области подведены предварительные итоги прошедшей выборной компании

В голосовании за кандидатов в депутаты областного парламента приняло участие 99,2 тыс. человек, итоговая явка составила 26,04%.

По предварительным данным, по единому избирательному округу 47,17 % набрал список партии «Единая Россия», сообщает ЦИК РФ. На втором месте — КПРФ (14,26% ), на третьем — ЛДПР (9,19%).

За партию «Новые люди» проголосовали 8,89%, за Партию пенсионеров — 6,7%, «Справедливая Россия — за правду» — 5,15%, «Коммунисты России» -2,55%, Российская партия свободы и справедливости -1,47%, «Родина» — 0,7%.