В Сахалинской области появятся новые киоски с периодической печатью

Специализированных киосков, которые бы торговали газетами и журналами, чем занималась в советское время «Союзпечать», в Макарове давно нет. На днях отдел экономики районной администрации известил общественность о наличии проектных мест под размещение нестационарных торговых объектов по продаже печатной продукции. Указан контактный номер телефона 8 (42443) 90-156.

– Если честно, слабо верится, что откликнутся желающие развернуть такой бизнес из числа наших индивидуальных предпринимателей. Они считают эту деятельность невыгодной, – говорят в отделе экономики.

В своё время жительница Макарова открыла такой киоск на улице Ленинградской в райцентре. И… переключилась на торговлю цветами.

У мэрии тем не менее есть надежда, что владелец найдется: уж очень привлекательное это место с точки зрения логистики. Поблизости расположены социально важные объекты, другие популярные торговые точки.

В Невельске объявили четыре привлекательных адреса для размещения киосков – в самом райцентре и ещё один – в Горнозаводске, на улице Шахтовой. В Невельске новые торговые точки планируется открыть в рекреационном парке и у спортшколы на улице Яна Фабрициуса, а также на набережных по улицам 70 лет Октября и Победы.

При этом в официальном объявлении подчеркнуто, что в таких киосках можно продавать и сопутствующие товары: картографическую продукцию, канцтовары, безалкогольные прохладительные напитки, кондитерские изделия, бакалейные товары в индивидуальной упаковке, сувенирную продукцию… Приводится телефон для справок в Невельске: 8 (42436) 6-05-12.

Новости особенно отрадны для печатных СМИ – газет и журналов, а главное – для их читателей и почитателей. Союз предприятий печатной индустрии составил рейтинг российских регионов по состоянию системы распространения печатных СМИ в 2023 году. В тройке лидеров оказались Липецкая область, Москва и Воронежская область. Сахалинская область в списке из 85 субъектов делит 63 и 64 место с Ростовской областью с итоговым показателем 38, тогда как у тройки лидеров он составляет 65.

Аналитики полюбопытствовали, чем же «берут» лидеры, что они предлагают и реализуют. Выяснилось, что в той же Липецкой области действует одна из самых низких ставок арендной платы за землю при размещении на ней киоска прессы, она варьируется в пределах 2,5 – 12 рублей за 1 «квадрат» за месяц. Мало того, из бюджета выделяют субсидии на модернизацию таких киосков в пределах 2 – 5 млн руб.

В Воронежской области торговцев печатью привлекают низкой арендной ставкой при установке нестационарных торговых объектов (НТО) «Печать», она не превышает 30 рублей за 1 кв. м за месяц.

В первых числах июля правительство РФ приняло постановление № 919, которым устанавливаются нормативы обеспеченности жителей регионов точками продажи периодической печати.

В нестационарных объектах, в том числе киосках, на полках должно быть не менее 500 видов периодических изданий, а в стационарных, в том числе почтовых отделениях, – не менее 120-ти.

Региональным властям отведено 6 месяцев на утверждение собственных нормативов с учётом местной специфики. Им вменена и обязанность контроля. Для того, чтобы печатная продукция стала доступнее для всех россиян.

Владимир ПЕЧАТНИКОВ.

P. S.

Свежая новость из Забайкалья: региональное министерство экономического развития издало приказ о расширении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках. Перечень дополнили текстильными и полиэтиленовыми сумками и пакетами, сувенирами, изделиями народных и художественных промыслов, а также флэшками и другими устройствами хранения данных, парфюмерией и косметикой. Всё это теперь продаётся без необходимости расчётов через контрольно-кассовую технику.