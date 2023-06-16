В Сахалинской области поздравляют медиков с профессиональным праздником

Торжество, посвященное Дню медицинского работника, прошло в Южно-Сахалинске.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук вручил Почетные грамоты и Благодарноственные письма губернатора сотрудникам сферы здравоохранения.

Врачи, медицинские сёстры, фельдшеры – всего в Сахалинской области трудятся более 8 тысяч медицинских работников. Благодаря личному вкладу каждого сотрудника удается проводить комплексную работу по сохранению жизни сахалинцев и курильчан. За последний год показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился на полтора года – с 69,7 до 71,2 года.

По итогам 2022 года показатель общей смертности в регионе снизился на 15,3 процента. Большую роль в этом сыграли изменения, связанные с внедрением новой модели диспансерного наблюдения граждан с хроническими заболеваниями — для каждого пациента создаётся индивидуальный маршрутный лист, создана служба проводников здоровья.

– Проект, который мы внедрили, дает надежду на спасение жизни сахалинцев и курильчан. Все решения принимаются мультидисциплинарной командой, состоящей из организаторов здравоохранения, врачей, IT-специалистов. Цель этого проекта – сделать медицинскую помощь доступней, а путь пациента к излечению более быстрым и легким. За реализацией этой системной работы лично следит губернатор Валерий Лимаренко. Это один из немногих регионов, где глава настолько плотно вовлечен в вопросы здравоохранения, – отметил Владимир Ющук.

Достижения в труде были отмечены наградами. Почетная грамота министерства здравоохранения РФ вручена ведущему советнику островного минздрава Наталье Панюшкиной. Нагрудный знак отличника здравоохранения РФ получила заместитель главного врача городской больницы имени Анкудинова Елена Ясакова.

Почётные грамоты правительства Сахалинской области вручены врачу-травматологу-ортопеду Южно-Сахалинской городской больницы имени Анкудинова Роману Втюрину, заведующей офтальмологическим отделением областной клинической больницы Наталье Жарской и врачу-онкологу Сахалинского областного онкологического диспансера Роману Киму.

Благодарность губернатора получили врач-онколог Сахалинского областного онкологического диспансера Алёна Зимина, участковая медсестра Долинской ЦРБ Анна Сон и врач-инфекционист Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Дегтярёва.

Почётные звания «Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области» присвоены заведующему отделением кардиологии №1, врачу-кардиологу Сахалинской областной клинической больницы Станиславу Барабанову и заведующей фельдшерско-акушерским пунктом села Парусное, фельдшеру Томаринской ЦРБ Валентине Крестьяниновой, сообщает пресс-служба регионального правительства.