В Сахалинской области проходит фестиваль беспилотных летательных аппаратов «Взлетай»

Его участниками стали школьники в возрасте от 8 до 17 лет. Торжественное открытие мероприятия состоялось на аэродроме «Пушистый в Корсаковском районе.

Фестиваль «Взлетай» проводится в островном регионе уже в третий раз. В 2023 году школьники начали собирать беспилотники и осваивать управлением ими в рамках программы информатики и технологии.

– Сахалинская область придерживается курса на создание и развитие в регионе наукоемких производств. А для них необходимы грамотные кадры, которые знакомы с высокими технологиями с детства. Поэтому мы одними из первых в стране внедрили в школах изучение беспилотников, – сказал председатель сахалинского правительства Алексей Белик. – Также в регионе открыто большое количество «Точек роста» и «Кванториумов», в которых наши дети изучают робототехнику. Важно, что эти дополнительные знания станут для них серьезным конкурентным преимуществом, помогут добиться успеха в будущем и принести пользу родным островам и всей стране.

Участниками двухдневных состязаний стали 24 команды из 14 муниципалитетов, всего 74 участника. Соревнования проходят по четырем направлениям – гонки на квадрокоптерах «Сложная логистика», визуальное пилотирование и автономный полет. Самые старшие участники – 16-17 лет – будут решать практическую задачу по мониторингу паводка.

Для тренеров и педагогов на фестивале организованы мастер-классы, которые помогают расширить компетенции, узнать о новых возможностях и получить актуальные методики обучения.

Фото: Правительство Сахалинской области.