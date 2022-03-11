В Сахалинской области усилят меры антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

Этот вопрос стал одним из ключевых на заседании антитеррористической комиссии области, которое провел губернатор Валерий Лимаренко. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти и правоохранительных ведомств.

– В связи с нынешними событиями на особом контроле будем держать ситуацию на областных объектах топливно-энергетического комплекса. Следует выполнить все необходимые проверки, провести учения, профилактические мероприятия, усилить безопасность. Также в тесном взаимодействии нужно следить за объемами продовольствия, работой транспорта и объектов ЖКХ в регионе, особенно в тех случаях, когда необходимо пресечь угрозы жизнеобеспечения региона, – подчеркнул губернатор.

О состоянии безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса региона доложили представители Управления Росгвардии, минэнерго и островных энергокомпаний, сообщает пресс-служба регионального правительства.