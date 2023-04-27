В Сахалинской области утверждена программа модернизации коммунальной инфраструктуры

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик подписал постановление об утверждении региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы. Ее реализация уменьшит количество аварий на инженерных сетях.

— Исполняя поручение заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, область разработала собственную региональную программу обновления коммунальной инфраструктуры. На островах будет проложено 83,5 километра новых коммуникаций. Результатом станет снижение аварийности на инженерных сетях почти на 12 процентов. Меньше будет перебоев с подачей тепла, горячей и холодной воды. По нашим расчетам, семь тысяч жителей области ощутят повышение качества коммунальных услуг, — сказал Алексей Белик.

В 2023-2024 годах, на первом этапе реализации региональной программы общий объем финансирования составит 1,48 миллиарда рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На эти деньги в большинстве муниципальных образований региона выполнят 68 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Самые масштабные работы запланированы в Охе. В этом году в северной столице Сахалина начнется капитальный ремонт различных участков сетей водоснабжения общей протяженностью 15,4 километра. Завершение работ намечено на октябрь следующего года.

В Южно-Сахалинске вскоре начнется капитальный ремонт 9,4 километра сетей водоснабжения. Аналогичные работы на участках общей протяженностью четыре километра в этом году проведут в селах Стародубское и Сокол Долинского района. В Северо-Курильске осенью завершится капитальный ремонт сетей водоотведения протяженностью 1,2 километра. В Томаринском районе модернизация затронет 9,7 километра сетей водо- и теплоснабжения. В Поронайском районе отремонтируют 2,7 километра сетей и ряд объектов теплоснабжения.

На территории области в настоящее время эксплуатируется 900 километров сетей теплоснабжения и 2400 километров сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства.