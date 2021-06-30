В Сахалинской области в июле приступают к масштабному ремонту дворов

1 июля начинается ремонт «проблемных» дворовых территорий во всех районах. Вчера в режиме онлайн, прошло совещание с дистанционным участием представителей всех 18 муниципалитетов. Городские власти доложили о готовности провести ремонтные работы. Проводил совещание министр эффективного управления регионом Олег Попов.

После совещания министр прокомментировал его итоги.

— Приступили ко второму шагу исполнения поручения губернатора Валерия Лимаренко. Напомню, первым поручением стало устранение дефектов уличной дорожной сети. С этим, я считаю, справились. Еще два муниципалитета – Охинский и Ногликский — до 15 июля должны закончить эти работы. Следующий этап – ремонт твердого покрытия придомовых территорий. Муниципалитеты сейчас проводят инвентаризацию дворов, в которых будут наводить порядок. Министерство ЖКХ Сахалинской области выработало инструмент финансирования этих работ, довело всю информацию до муниципальных образований. Инвентаризация завершается 1 июля, до 30 июля нужно закончить ремонт. Мы убедились, что все районы приступили к работе, Южно-Сахалинск немного раньше других.

Кто и как будет осуществлять контроль? У нас есть опыт привлечения волонтеров, общественников, ну и конечно, в приемке участвуют муниципальные и региональные власти.

Какой предстает общая картина по дворам Сахалинской области? Дворы на Сахалине очень хорошие, ухоженные. Таких спортивных площадок и дворов я не видел во многих городах России. То, что главы муниципальных образований бьются за финансирование и ремонт, это правильно. Хотят больше взять, чтобы больше отремонтировать, сделать для людей. Я вхожу в состав комиссии, так что лично буду выезжать на места и принимать работу.

У меня есть возможность сравнивать нашу область с другими регионами страны. Ремонты улично-дорожной сети проводят повсюду, но так оперативно, как в области, этого не делает никто. У нас летний сезон небольшой, начинается 16 апреля. До 1 июня уже закончили эту работу в Южно-Сахалинске – это 146 километров. Что же касается текущего ремонта дворов – я не знаю подобных примеров, чтобы региональные власти заботились вот так о населении, вкладывали средства и усилия в приведение порядок дворов. Уложимся ли в сроки? Однозначно, у нас выбора нет!

Наша справка

На 29 июня в общей сложности во всех муниципалитетах было обследовано 3465 дворовых территорий из 4955 имеющихся. В результате проверяющие выявили без малого 43345 квадратных метров проблемных участков твердого покрытия, которые предстоит ликвидировать в самом скором времени. Что немаловажно, проверяющие в первую очередь брали во внимание участки, указанные в обращениях жителей. Всего на сервис Сахалин.Онлайн поступило 443 таких обращения, ни одно не осталось без внимания. Все цифры будут еще корректироваться до завершения инвентаризации.

Владимир СЛАВИН.