В Сахалинской области воплотят в жизнь 41 народный проект по благоустройству

Правительство Сахалинской области на основе конкурса определило список проектов, которые будут реализованы в 2026 году по программе инициативного бюджетирования. На воплощение в жизнь 41 идеи жителей региона будет направлено более 184 млн рублей.

Механизм инициативного бюджетирования прочно вошёл в практику в Сахалинской области. С его помощью часть бюджетных средств распределяется на основе предложений и голосования граждан.

– Люди сами определяют, что им нужно для повышения качества жизни в родном селе, квартале или дворе, а государство обеспечивает финансирование и поддержку. Такой подход позволяет максимально эффективно решать насущные вопросы и создавать по-настоящему востребованную инфраструктуру, делать наши населённые пункты более комфортабельными, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В этот раз на конкурс поступило 98 заявок, это рекордный показатель. Абсолютным лидером по количеству проектов-победителей стал Корсаковский район. В 2026 году здесь реализуют 11 инициатив.

Многоэтапный проект по благоустройству общественного пространства реализуется, например, в селе Советское.

29 проектов – это ремонт дорожного полотна в селах. Такие работы запланированы в сёлах Соловьёвка, Озёрское, Воскресенское, Онор, Буюклы, Огоньки, Ильинское и других населённых пунктах.

Также по программе планируется установить новую стелу и малые архитектурные формы на въезде в село Первомайск, расширить парковую зону в селе Мгачи, благоустроить скверы в сёлах Гастелло и Советское, оснастить современным оборудованием школу в селе Молодёжное, оборудовать спортивными тренажёрами детскую площадку в селе Высокое, в селе Мицулёвка обустроить хоккейный корт, а в Охе – видеонаблюдение в городском парке.

Справка

Программа инициативного бюджетирования успешно реализуется в Сахалинской области с 2017 года. За эти годы при активном участии островитян и финансовой поддержке регионального бюджета были воплощены в жизнь около 400 проектов, предложенных жителями островного региона.