В Сахалинской области впервые начнут ремонтировать высокотоннажный флот

На острове Шикотан модернизируют судоремонтный завод «Рыбокомбината «Островной». После его обновления в Сахалинской области впервые появится возможность восстанавливать суда с водоизмещением до 6 тысяч тонн. Это позволит промысловым предприятиям Сахалина и Курил не вывозить флот на обслуживание за границу или в другие регионы Дальнего Востока.

Во время рабочей поездки в Южно-Курильский район предприятие посетил губернатор Валерий Лимаренко. Здесь обустроили слип — плоскость с рельсовыми путями, по которым спускают либо поднимают суда из воды. Теперь «Рыбокомбинат «Островной» самостоятельно обслуживает свой флот. Еще год назад его приходилось отправлять на ремонт в Южную Корею.

— Курс на импортозамещение в рыбопромысловой отрасли – это правильный и единственно верный путь. Сегодня регион не зависит от иностранных государств в вопросах обслуживания судов, — подчеркнул Валерий Лимаренко. — В промысловом флоте Сахалинской области появляются суда отечественного производства. Уже работает база для их ремонта. Это позволяет нам укреплять экономическую устойчивость и продовольственную безопасность.

На предприятии выразили готовность стать ремонтной базой и для судов других промысловых компаний Сахалинской области, подчеркнула пресс-служба правительства региона.

— После глобальных работ по модернизации на нашем заводе можно будет ремонтировать суда с водоизмещением до 6 тысяч тонн, а также появится возможность обслуживать несколько судов одновременно, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Рыбокомбинат «Островной» Михаил Кулинич. — Наше предприятие станет первым судоремонтным заводом такого плана в Сахалинской области. Для островных компаний, которые содержат флот, сотрудничать с нами будет значительно выгоднее. Суда не придется перегонять двое-трое суток до Владивостока, Камчатки или за границу, а потом обратно, тратить топливо и время.

Завершить модернизацию судоремонтных мощностей на заводе планируют в декабре текущего года. Предприятие готово ставить на обслуживание до 100 судов в год, при этом 60% из них – от сторонних организаций.