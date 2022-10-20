В Сахалинской области вводится уровень базовой готовности

Правительство островного региона получило дополнительные полномочия, чтобы защитить население, удовлетворить потребности Вооруженных Сил России и организовать защиту стратегических предприятий, от бесперебойной работы которых зависит безопасность всей страны. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко, комментируя заседание Совета Безопасности РФ, которое состоялось накануне.

19 октября Президент России Владимир Путин подписал два Указа. Первый вводит военное положение в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Второй дает главам регионов новые полномочия для обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— На Сахалине и Курилах усиливается охрана общественного порядка, военных объектов, а также предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики. Мы должны быть готовы к любым вызовам и обеспечивать мгновенное реагирование, — сказал губернатор.

Поддержка мобилизованных сахалинцев и курильчан и их семей должна выйти на новый уровень и принять системный характер. Будет сделано все, чтобы жители области, которые отправляются на защиту Родины, а также военные, несущие службу на островах и в зоне специальной военной операции, были полностью экипированы, получили необходимую подготовку и не беспокоились о своих близких. Теперь деятельность островных властей по поддержке армии получила четкое законодательное закрепление.

— Для координации этой работы под моим руководством создается региональный оперативный штаб. Его решения являются обязательными к исполнению всеми органами государственной и муниципальной власти. Победа будет за нами! – подчеркнул глава Сахалина и Курил.