В Сахалинской области выросло производство мясной продукции

Пищевые предприятия островного региона нарастили объемы выпуска мясной продукции. В частности, с января по сентябрь они произвели почти 1100 тонн полуфабрикатов. Это на 15,5 процента превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Объемы выпуска колбасных изделий составили с начала года 678 тонн. Прирост — на 3,7 процента. При этом вся мясная продукция реализуется на территории региона. Благодаря совместной работе местных компаний, оперативно реагирующих на запросы потребителей, и системной поддержке отрасли со стороны региональных властей, на прилавках появляется всё больше качественных колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов сахалинского производства.

– В течение нескольких лет в островном агропромышленном комплексе успешно реализован ряд масштабных инвестиционных проектов, – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. — В итоге показатель самообеспеченности региона мясом вырос более чем в три раза. Значительно расширился и ассортимент мясной продукции. Во многом это результат поддержки отрасли со стороны правительства региона. Благодаря ей наши предприятия устойчиво функционируют, создают новые мощности и рабочие места, обеспечивают жителей островов свежими и качественными продуктами питания.

В этом году на территории агропромышленного парка в северной части Южно-Сахалинска запущены производственные линии двух современных мясоперерабатывающих предприятий. Первые партии их продукции уже поступили в продажу.

Агрохолдинг «Сахалинский» — выпускает полуфабрикаты и деликатесы из свинины под брендом «Мерси». В ассортименте: мелко‑ и крупнокусковые полуфабрикаты, порционные изделия, продукция в панировке и маринаде, а также грудинка, карбонат, корейка, рулька, эскалоп, натуральная котлета, шницель, гуляш, поджарка, шашлык, котлеты, фрикадельки, колбаски для жарки и многое другое.

Вторая компания — «СМПЗ Мясной телёнок» — предлагает свыше 120 наименований продукции. Это вареные, полукопченые, варено‑копченые и варено‑запеченные колбасные изделия и мясные деликатесы. В ближайших планах — выпуск сыровяленых и сырокопчёных колбас, дальнейшее расширение, сообщила пресс-служба правительства области.