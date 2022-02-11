В Сахалинской области выявили зараженных омикроном

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора подтвердили предположения сахалинских врачей о том, что на территории области циркулирует новый штамм коронавируса.

Изменения в клинической картине заболеваемости специалисты отмечали с конца прошлого года. Для верификации штаммов пробы островитян с биологическим материалом были направлены в центральные научно-исследовательские институты. Для борьбы с новой разновидностью опасной инфекции были внедрены новые форматы работы в системе здравоохранения.

Резкий рост заболеваемости, увеличение количества обращений за медицинской помощью с нескольких сотен до 10 тысяч в сутки – такую динамику заболеваемости принес с собой омикрон на Сахалин. По подсчетам ученых, до 70% болеющих в настоящее время, заразились именно новым штаммом. Всего 30% приходится на штаммы, пришедшие во время предыдущей волны, – дельту и более ранние варианты.

— Мы надеялись, что дельта будет уходить, замещаться новым штаммом. Сейчас это видим по клинической картине. Удельный вес пневмоний резко сократился, уменьшилось количество госпитализаций. Омикрон в целом отличается более легким течением. Но сказать, что он безопасен – нельзя.

Для людей с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями или пожилых граждан любой вирус может стать смертельным. Учитывая высокую вирулентность омикрона, выросла общая заболеваемость и нагрузка на амбулаторное звено, – рассказала главный инфекционист области Оксана Солонина.

По словам специалиста, более опасен омикрон и для детей. Так, если раньше дети почти не болели коронавирусом, то теперь фиксируются массовые обращения от родителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.