В Сахалинской области запускается благотворительный проект для помощи малообеспеченным семьям

Губернатор накануне провел прием малообеспеченных граждан. За помощью обратилась мама четверых детей. Региональные власти окажут семье помощь в трудоустройстве и оформлении социальных выплат. Также женщина поделилась, что у нее вышли из строя холодильник и стиральная машина. Приобрести бытовую технику для многодетной семьи предложил бизнесмен Юрий Им, который также присутствовал на встрече.

– На Сахалине и Курилах живут неравнодушные люди. На островах сильны традиции меценатства, многие предприниматели – публично или нет – участвуют в благотворительных инициативах. Я искренне благодарен каждому из них. Среди людей, живущих в бедности, большинство тех, кто не делал такого выбора. Это люди с проблемами со здоровьем, в семье, просто люди с тяжелой судьбой. И им всем нужна поддержка. Зачастую возможности государства в вопросах прямой помощи ограничены. Причем не только ресурсами, но и полномочиями. Но меценаты могут действовать более гибко, опираясь только на свой моральный компас, — рассказал в социальных сетях Валерий Лимаренко.

Новый благотворительный проект позволит скоординировать действия людей, которые нуждаются в помощи, и меценатов, которые желают оказать им адресную поддержку. Характер помощи будет определяться, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику.

– Ситуация в мире сложилась непростая, и малообеспеченным семьям сегодня вдвойне тяжелее. Я знаю много предпринимателей, которые занимаются благотворительностью и особо это не афишируют. Мне кажется, нужно создать условия, чтобы показывать добрые дела, тогда примеру бизнесменов-меценатов последуют многие. Сейчас такое время, когда особенно нужны люди, готовые помочь, – отметил Юрий Им.

Планируется, что прием заявок в рамках проекта «Добрые дела карты сахалинца» будет проходить с мая по октябрь этого года. Будут рассматриваться социальные практики 2021-2022 годов. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей регионального правительства, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.