В Сахалинской области заработал образовательный горнодобывающий кластер

Там станут получать образование будущие работники угольной отрасли. Для региона это знаковое событие, говорят специалисты.

Обучение в системе кластера предусмотрено в трёх учебных заведениях: Сахалинском горном техникуме, Сахалинском политехническом центре № 5 и Сахалинском индустриальном техникуме. Молодые люди смогут освоить востребованные специальности: управление горной техникой, обслуживание и ремонт оборудования, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также смежные профессии. К 2027 году планируется подготовить более 600 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, рассказали в правительстве области.

Запуск проекта создания горнодобывающего кластера стал возможен благодаря федеральной инициативе «Профессионалитет» по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Ключевыми партнёрами у нас на островах стали горнодобывающие предприятия региона, внёсшие средства на модернизацию материально-технической базы. Дополнительно из регионального бюджета выделено 33 миллиона рублей на капитальный ремонт производственных мастерских. Сахалинский горный техникум вошел в десятку победителей в конкурсе министерства просвещения России среди учреждений среднего профессионального образования на получение грантов для создания и развития образовательно-производственных центров (кластеров) по «Профессионалитету». Учебное заведение удостоилось субсидии в 100 миллионов рублей на современное образовательное пространство, ориентированное на потребности работодателей.

Руководители угледобывающих предприятий уверены, что запуск кластера – огромный плюс для отрасли. Это однозначное повышение квалификации людей, более качественная подготовка специалистов того звена, которого сейчас очень остро не хватает на производстве.

Реализация «Профессионалитета» началась в России в 2022 году по поручению президента Владимира Путина. Его основная задача – формирование образовательно-производственных кластеров, где учреждения среднего профессионального образования тесно взаимодействуют с реальным сектором экономики. Предприятия-партнеры активно вовлекаются в процесс разработки образовательных программ и оснащения кластеров, создавая условия, максимально приближенные к реальным производственным процессам.

Владимир ПАВЛОВ.