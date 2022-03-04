В Сахалинской области заработал оперативный штаб по повышению устойчивости экономики

Его основные задачи – постоянный мониторинг экономической ситуации в регионе и быстрое принятие решений по дополнительной помощи бизнесу. В состав вошли представители предприятий различных отраслей, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, институтов поддержки предпринимательства, финансово-кредитных организаций. Встречи штаба будут проводиться не реже раза в неделю. Возглавил новое оперативное звено губернатор Валерий Лимаренко. Такая информация прозвучала на заседании совета по инвестиционной деятельности, который был посвящен мерам поддержки бизнеса.

– Несмотря на сложности, ситуация вполне управляемая, – подчеркнул Валерий Лимаренко, открывая заседание. – Жителей нашего региона обеспокоила информация, что нефтегазовые проекты намерен покинуть иностранный бизнес. Технологии на производстве как работали, так и продолжат работать. Сегодня подавляющее большинство специалистов на нефтегазовых предприятиях – это российские специалисты. Мы находимся в постоянном диалоге с руководителями проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Сейчас все происходит в условиях политического нажима. Дальше заработают экономические механизмы, и все поставят на свои места.

Губернатор заверил также, что авиаперевозки сахалинцев и курильчан по России будут осуществляться в прежнем режиме. Транспортной доступности области ничего не угрожает, этот вопрос был проработан сразу же, как только стало известно о введении санкций против российских авиаперевозчиков.

На особом контроле – вопрос строительства жилья и социальных учреждений. Все объекты, которые возводятся сейчас, должны быть сданы в срок. В диалоге со строительными компаниями оперативно отрабатываются возникающие риски, в том числе по замене оборудования и материалов на отечественные аналоги. Уже действует мера поддержки на фоне увеличения стоимости стройматериалов, которая позволит довести до сдачи все объекты, на которые выделялись средства из бюджета.

Глава региона держит на контроле вопрос стабильного продовольственного обеспечения островов. Сахалинская область в достаточном объеме производит овощи открытого и закрытого грунта, мясную и молочную продукцию. В оптовом звене создан достаточный запас товаров. Чтобы сдержать рост цен, предприятиям пищевой промышленности компенсируют затраты по доставке продуктов: 50% – на Сахалин, 100% – на Курильские острова.

Сахалинские власти услышали сигнал от бизнеса о повышении стоимости электроэнергии. Губернатор направил письмо полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу о предоставлении 900 млн рублей. Дополнительное финансирование позволит сдержать тарифы для юридических лиц.

Валерий Лимаренко затронул также вопрос работы банковской сферы. Глава региона заверил, что банки, представленные на Сахалине и Курилах, прикладывают все усилия, чтобы обеспечить стабильное функционирование финансовой системы и защитить интересы жителей и бизнеса.

– Если сейчас помогать бизнесу, ограничить проверки, убрать бюрократические проволочки, рассматривать каждое обращение, мы спокойно преодолеем эту ситуацию. От предпринимателей ждем встречных шагов и ответственного отношения к ценообразованию. Товары и услуги должны быть доступны для сахалинцев и курильчан, – отметил Валерий Лимаренко.

Для поддержки островного бизнеса губернатор принял решение об отмене всех антиковидных ограничений. Предприятия общепита снова получили право работать круглосуточно.

Как рассказал заместитель председателя регионального правительства Антон Зайцев, самозанятые граждане, начинающие и социальные предприниматели могут взять кредиты под 4%. Для остальных заемщиков по линии Фонда поддержки развития предпринимательства предусмотрена льготная ставка – 7-8%.

Действует мера поддержки по софинансированию муниципальных программ в деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут возместить затраты на приобретение оборудования, выплату процентной ставки по кредиту и по другим актуальным статьям расходов.

Более 30 млрд рублей в этом году планируется направить на государственные и муниципальные закупки у субъектов малого и среднего бизнеса.

В интересах предпринимателей максимально снижается административное давление на бизнес. На федеральном уровне планируется принять закон, который позволит ввести мораторий на плановые проверки в 2022 году, разрешит осуществлять деятельность без продления лицензии, введет дополнительные условия для аннулирования предыдущих штрафов и установит другие меры поддержки.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Андрей Коваленко от лица бизнес-сообщества предложил внести изменения в региональное законодательство.

– Нужно снизить штрафы по административным нарушениям – к примеру, несоблюдение правил благоустройства или содержания зданий, если это не угрожает жизни и здоровью людей. Сначала должно выноситься предупреждение. Если предприниматель не принял никаких мер, нужно назначать штраф. Сейчас порог финансового наказания довольно высокий – от 150 тысяч рублей. Суммы необходимо снижать, – сказал омбудсмен.

Губернатор эту инициативу поддержал.

Руководитель представительства агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова отметила эффективность взаимодействия власти и бизнеса в Сахалинской области.

– В регионе успешно действуют площадки, где в ручном режиме решаются вопросы предпринимателей. В нынешней ситуации было своевременно принято решение о создании оперативного штаба под руководством губернатора. Сейчас как никогда важно сохранить конструктивный диалог между властью и бизнесом. Это придаст стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Сахалинская область была выбрана как регион-точка роста в агентстве стратегических инициатив. Все нововведения мы будем отрабатывать в пилотном режиме и индивидуально сопровождать регион, – сказала Ольга Курилова.

Напомним, что для обратной связи с предпринимателями создан портал Сахалин.онлайн для бизнеса. Работает горячая линия в центре «Мой бизнес»: 8-800-222-0123,сообщает пресс-служба регионального правительства.