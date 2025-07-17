В Сахалинской областной библиотеке проходит фотовыставка «Фантастические библиотеки Китая»

Главная аудитория библиотеки «Око Биньхая» похожа на гигантский глаз.

Здесь представлены необычные библиотеки Поднебесной. Каждая из них имеет свою особенность, будь то необычная архитектура или богатое культурное наследие.

Например, публичная библиотека «Саньлянь», путь к которой нужно проходить только пешком, или библиотека «Око Биньхая», спроектированная так, что её главная аудитория похожа на гигантский глаз.

К библиотеке «Саньлянь» на машине не подъехать, значительный путь нужно преодолеть пешком.

Библиотечная система Китая является одной из крупнейших в мире. Совокупный объём фонда публичных библиотек КНР насчитывает более двух миллиардов единиц хранения. Библиотека города Гуанджоу предоставляет посетителям прямой доступ к книгам, что делает её самой большой в мире открытой публичной библиотекой. В её коллекции около 4 миллионов книг. С каждым таким учреждением связана своя история, с которой сахалинцы могут ознакомиться на втором этаже, в центре международного сотрудничества.

– Подобные выставки у нас проходят нечасто, – рассказывает библиотекарь зала информационного центра международного сотрудничества Алёна Дубровских. – Всё, чем мы располагаем, выставляем в фондах к особенным датам.

Задача центра – не только познакомить сахалинцев с традициями зарубежья, но и построить полноценный диалог двух культур. Дружба между Россией и Китаем длится ещё со времён Советского Союза, сейчас две страны всё активнее выстраивают партнёрские отношения. В 2024 году около 16 тысяч российских выпускников выбрали китайские вузы для получения образования. А китайский язык занимает второе место по количеству изучающих его россиян.

В эпоху международного сотрудничества взаимопонимание между странами – это ключ к дружбе. Поэтому такие выставки – не только развлечение для глаз, но и ещё один шаг в сторону партнёрства двух великих держав.

Олеся ДАНЧЕНКО.

Фото автора.

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