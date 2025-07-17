В Сахалинском горном техникуме обновили оборудование и открыли новую специальность

Здесь создали первый в регионе образовательно-производственный кластер для горнодобывающей отрасли. Во время недавней рабочей поездки в Углегорский район губернатор Валерий Лимаренко посетил учебное заведение в Шахтёрске.

Главе региона продемонстрировали новую технику – бульдозер, гусеничный и колёсный экскаваторы. Оборудование закупали по согласованию с будущим работодателем.

По запросу работодателя в учебном заведении открыли также новую мастерскую по подготовке ремонтников горного оборудования и соответствующую специальность.

К формированию образовательной программы подошли гибко – наполнили её теорией и практикой с учётом потребностей бизнес-партнёра. Сейчас на ремонтников горного оборудования обучаются 25 ребят.

Возможность развивать техникум появилась во многом благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. По проекту техникум получил субсидию из бюджета РФ – 100 млн рублей на приобретение техники. Дополнительно было выделено 33 млн рублей из регионального бюджета на капитальный ремонт пяти мастерских и 30 млн рублей от ООО «Солнцевский угольный разрез» на капремонт и оборудование мастерской VR-технологий, сообщила пресс-служба правительства области.

Фото правительства Сахалинской области.