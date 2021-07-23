В сахалинском министерстве экологии – новый руководитель

Ведомство возглавил дальневосточник Андрей Стрельников. До назначения на Сахалин он работал первым заместителем министра природных ресурсов Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Стрельников родился 17 февраля 1974 года. Имеет три высших образования. Окончил Алтайский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, а затем магистратуру по направлению «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в Тихоокеанском государственном университете. Прошел профессиональную переподготовку в Хабаровском государственном университете экономики и права.

Андрей Леонидович был государственным инспектором в природных заповедниках Алтая и Камчатки. В 2005-2006 годах трудился в Курильском природном заповеднике. Работал заместителем директора, а затем директором природного биосферного заповедника «Командорский».

В последующие годы Андрей Стрельников в качестве старшего специалиста работал в Амурском филиале Всемирного фонда природы (WWF). Занимал руководящие должности в департаменте Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу и объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края.

В области ему предстоит курировать проекты по проведению всероссийского климатического эксперимента, развитию альтернативной энергетики, внедрению раздельного сбора мусора и решать другие масштабные задачи в сфере экологии.