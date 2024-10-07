В Сахалинском морском колледже в Невельске первокурсники получили курсантские билеты

Посвящение прошло в рекреационном парке города. 75 будущих морских специалистов дали тожественную клятву быть достойными продолжателями великих русских мореплавателей и первооткрывателей, беречь традиции и не ронять честь и достоинство российских моряков.

Молодые курсанты совершили круг почёта по набережной площади, приветствуя всех собравшихся. Поздравили ребят их педагоги, родители, выпускники колледжа и представители власти. А местные творческие коллективы подарили им концертную программу.

– Носите с гордостью статус курсанта. Желаю каждому из вас добиться успехов в учёбе, получить дипломы и стать первоклассными молодыми специалистами для флота РФ, – напутствовал парней директор Сахалинского морского колледжа Андрей Коновалов.