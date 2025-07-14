В Сахалинском областном художественном музее экспонируются подлинники картин Николая и Святослава Рерихов

В коллекции – 46 живописных работ из фондов Государственного музея Востока (г. Москва). Но даже такого их числа вполне достаточно, чтобы ощутить планетарный масштаб личности этих художников, философов, путешественников, мыслителей. А тот, кто услышит интереснейший рассказ сотрудника музея Сергея Хе об этой экспозиции, поймёт: жизненный путь Николая Рериха был ни чем иным как восхождением к вершинам духа. Шло оно через постижение самобытных культур Востока и Запада. В них он находил много общего.

А началось это восхождение с любви к России, с путешествий к её архитектурным памятникам, монастырям. В Древней Руси они всегда были не только оплотами духовности и веры, но и оборонительными сооружениями от врагов. Во время Великой Отечественной войны у художника появился цикл работ – героический, богатырский, вдохновляющий на победу добра над злом. Он изображает исторических персонажей – великих русских князей. Портрет одного из них – Ярослава Мудрого – можно увидеть в экспозиции.

От любви к России у Николая Рериха был один шаг до любви к Монголии. К ней художник относился не менее трепетно. Постигая историю и традиции великой державы, построенной Чингисханом, в своих картинах через художественные приёмы он открыл нам новые смыслы («Голос Монголии», «Мать Чингисхана», «Цветы Тимура» и др.).

Знакомство философа со Скандинавией и её культурой отмечено на выставке произведением с библейским подтекстом – «Дочь викинга». А жизнь в Соединённых Штатах Америки – холстом «Чудо (Явление Учителя)». На нём запечатлены согбенные фигуры семи мудрецов, ожидающих у каменного моста Гранд-каньона Аризоны пришествия Мессии. В реалистичный пейзаж каньона с причудливым нагромождением скал художник искусно привнёс сюжет легенды, услышанной от абиссинца во время путешествия.

Интересовала художника-мыслителя культура Китая и Индии. А ещё творчество Рериха невозможно представить без гор – без Гималаев, Памира, загадочной Шамбалы… Сколько ярких красок и их нежных оттенков использовал он, создавая их величественные образы. И в них тоже скрыто немало символов, знаков Земли и Вселенной. К ним, как к высоким духовным истинам, были устремлены помыслы художника.

Сын Николая Рериха Святослав продолжил духовные искания отца и его традиции. Но ещё состоялся и как портретист. На выставке демонстрируется живописный образ его жены Девики Рани, отца и другие работы. Оба художника очень ценили и приумножали красоту.

А вот какое напутствие нам с вами оставил Николай Рерих: «В жизни вашей оставайтесь верными Прекрасному, храните энтузиазм. Растите в себе творческие мысли, помня, что по мощи ничто не сравнится с силою мысли… С улыбкой истинного познания внушайте детям вашим непобедимое желание созидать. Эта бесконечная цепь труда, совершенствования и блага приведёт вас к Прекрасному».

Людмила Степанец.