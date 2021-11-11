В сахалинском регионе ликвидируют последствия циклона

Ситуация с прохождением циклона находится на постоянном контроле губернатора Валерия Лимаренко.

К сегодняшнему дню электроснабжение восстановлено практически во всех населенных пунктах области, социально-значимые объекты работают в штатном режиме, открыто движение на дорогах и возобновлено автобусное сообщение. Сейчас циклон покидает Сахалин и смещается к Северо-Курильскому району, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во власти циклона островной регион оказался в ночь на 10 ноября. Сильный дождь сопровождались ветром до 27 метров в секунду.

Из-за непогоды перебои с подачей электроэнергии возникли в Южно-Сахалинске, а также Ногликском и Курильском районах. При этом, благодаря использованию резервных источников питания, все объекты жизнеобеспечения в муниципальных образованиях работали в штатном режиме.

Большая часть аварий на линиях электропередачи ликвидирована. Без света на данный момент остаются жители села Катангли – 52 человека. В устранении повреждений на объектах энергетики задействовано две бригады. Электроснабжение в населенном пункте планируются восстановить в ближайшие часы.

В Курильске сильный ветер повредил кровлю нескольких зданий и школы. Восстановительные работы на объектах начались сегодня утром. Кроме того, в Поронайске произошло подтопление нескольких домов. В Поронайском и Невельском районах наблюдался выход воды на пойму.

– В Смирныховском районе из-за обледенения были закрыты участки дороги между селами Победино и Первомайск, а также Оноры и Кировское. К сегодняшнему дню движение на них полностью восстановлено, – сообщила руководитель агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской Анна Михеева. – Во время циклона был возращен автобус, который двигался по маршруту из Поронайска. Пассажиров отправили железнодорожным транспортом, а также организовали пункт временного размещения в Смирныховском районе.

В ходе циклона в Корсаковском районе пропал мужчина. Он был найден спасателями и сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Отметим, диспетчеры «Системы-112» приняли более 1,3 тысяч звонков. Большинство обращений – о работе коммунальных служб.

В регионе обеспечено дежурство руководящего состава министерства ЖКХ Сахалинской области, а также специалистов на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства.