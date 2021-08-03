В Самаре задержана 34-летняя аферистка, подозреваемая в краже денег с банковских карт сахалинцев

Ранее судимая гражданка эпатирована на Сахалин сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области. По версии следствия, злоумышленница звонила в областной центр из Самарской области, где проживала.

Чтобы замести следы, гражданка пользовалась разными сим-картами, оформленными на подставных лиц. Она представлялась сотрудницей безопасности банка и работала по известной схеме «ваша банковская карта подверглась взлому, чтобы защитить свои сбережения необходимо срочно перевести деньги на безопасный/резервный/страховой счет». Как только люди поддавались ее уловкам и переводили деньги, мнимая банкирша бросала трубку и меняла сим-карту.

На сегодняшний день за помощью к полицейским обратились уже трое жителей из областного центра. В общей сложности по этой схеме у них похищено с банковских счетов почти 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Подозреваемая заключена под стражу. Устанавливается ее причастность к аналогичным противоправным деяниям.