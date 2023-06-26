В санатории «Сахалинские минеральные воды» в этом году бесплатно отдохнули более 800 сахалинских пенсионеров

У неработающих пенсионеров есть возможность один раз в три года поправить свое здоровье в санатории «Синегорские Минеральные Воды». Эта мера поддержки старшего поколения – важная часть проекта «Забота. Защита. Уважение», который был запущен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщает пресс-служба регионального правительства. Она с каждым годом становится популярнее.

Оформить путевку можно в отделении центра социальной поддержки по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку и санаторно-курортную карту.

– Право на санаторно-курортное лечение имеют жители Сахалинской области, достигшие возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Пенсия не должна в 2,5 раза превышать размер прожиточного минимума. Также, чтобы получить путевку, не должно быть противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Для оформления документов необходимо обратиться лично в центр. Мы подберем желаемые даты заезда, – пояснила руководитель центра социальной поддержки области Александра Макарова.

«Синегорские минеральные воды» оказывают широкий спектр услуг – минеральные ванны, ингаляции, грязевые обертывания и многие другие процедуры, в зависимости от назначения врача. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания. По бесплатной путевке можно отдыхать в санатории в течение трех недель.

В прошлом году бесплатные путевки получили почти полторы тысячи сахалинцев и курильчан. С начала этого года на отдых и оздоровление людей старшего поколения в «Синегорских минеральных водах» из регионального бюджета было направлено порядка 67 млн руб.