В селе Лесное открылся новый ФАП

Новый фельдшерский пункт разместился в отдельном, специально построенном здании, имеет несколько помещений – и для приёма, и для процедур, удобный санузел.

По сравнению с прежним однокомнатным медпунктом, который размещался в жилом здании, разница кардинальная, открытие нового ФАПа стало настоящим событием в жизни села.

ФАП подключён к медицинской информационной системе, все данные пациентов занесены в базу. Теперь фельдшер может более свободно формировать график приемов и наблюдений на дому, чтобы не было ожиданий, а люди вовремя получали необходимые процедуры.

ФАП в Лесном стал одним из первых одиннадцати сельских медобъектов, сданных в этом году. В Корсаковском районе в ближайшее время откроются ещё два фельдшерско-акушерских пункта. Совсем скоро новоселье готовятся отмечать и в Анивском, и в Холмском районах, сообщила пресс-служба правительства области.