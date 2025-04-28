В селе Троицкое Анивского района обрушилась часть моста через речку Вахрушевку

Вместе с сооружением в воду упал находившийся на нём экскаватор, пострадал управлявший им человек. Сейчас он в больнице.

По свидетельству местных жителей, мост давно находился в плачевном состоянии. В анивской мэрии сообщили: переправа не состоит на балансе местной власти. Некогда она служила связующим звеном между угодьями сельхозпредприятия. Потом, с его развалом, мост оказался заброшенным и не обслуживался, хотя им и пользовались.

Сейчас специалисты различных структур проводят проверку чтобы выяснить: за кем всё-таки числился пришедший в негодность мост и с кого надо спрашивать за ЧП?

Антон СМОЛЯКОВ.