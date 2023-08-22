В селе Виахту нивхи показали хорошее знание своих традиций

Откуда пошла вражда камбалы и нерпы – узнать ответ на этот вопрос смогли жители и гости села Виахту в Александровск-Сахалинском районе, побывавшие на празднике коренных народов Севера.

Красочное представление по нивхской сказке «Нерпа и камбала» разыграли участники ансамбля «Морошечка».Оно стало гвоздем программы. А сама праздничная и креативная атмосфера царила в селе весь день. Подсобила погода.

Началось все с древнего обряда очищения, когда старейшины и молодое поколение задабривают огонь национальными блюдами. После прозвучали слова поздравления от представителей местной и районной власти.

– Сохраняя традиции, мы сохраняем культуру коренных народов Севера. Спасибо за ту работу, которую вы делаете. Спасибо за ваш энтузиазм и преданность традициям, – сказал первый вице-мэр Евгений Демидов.

После официальной части началась масштабная концертная программа. Наряду с « Морошечкой» свое мастерство показали местные танцевальные коллективы и гости из Тымовского. Звучали стихи на языке коренного народа.

Зрители могли посетить выставки национальной кухни «Вкусняшка» и декоративно-прикладного искусства «Земля великих мудрецов», а также выставки-распродажи «Восторг» и «Вкусный шашлычок».

Все желающие могли поучаствовать в мастер-классе по разделыванию рыбы. Завершением дня стала дискотека.

Антон Смоляков

Фото предоставлено администрацией Александровск-Сахалинского района.